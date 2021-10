Carrizo dio detalles de su pasado y futuro azulgrana

Carrizo, de 28 años, reconoció que experimentó un primer semestre flojo, sin poder encontrar su mejor versión. “En el semestre anterior pasé por distintas cosas y fue un semestre para mí muy malo. Me propuse volver a mi nivel y durante el tiempo que me quede en Cerro Porteño dar el máximo”, expresó.

Sin embargo, esa situación ha sido superada por el volante del Ciclón, que se ilusiona con lograr otro título y brindó detalles de su relación con el estratega Francisco Arce: “Al principio con el Chiqui Arce no entendía por qué salía o cosas así, hablamos muchísimo y siempre con respeto, he aprendido de él y con 30 años me enseñó un montón de cosas, a madurar, fue todo muy loco”, mencionó el futbolista rosarino.

En un momento de la conferencia fue consultado acerca de su futuro azulgrana y dijo: “Tengo contrato hasta diciembre y esa una situación que a todo jugador lo inquieta. Trato de no pensar en eso, se lo he entregado a mi representante. Me voy a ir a Rosario en diciembre y con la familia tomaré la mejor decisión”.

En la próxima fecha Cerro, escolta del líder, recibe a River Plate, el lunes 18 (20:30).