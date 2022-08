Carlos Mateo Balmelli presentó su nueva novela

En el escrito, el mismo dirigente refleja su pensamiento sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Luego de aquellos eventos, de los que no se arrepiente y, además, los justifica, el hombre termina en Paraguay, donde se dedica a la docencia.

Obra. “La creación de El andar del lobo me condujo a una existencia indiferente ante los trámites habituales de la vida. Me apropié de una disciplina sin vanidades, la inspiración se amotinó en mi ser y fomentó una vocación progenitora. Durante este viaje me dominó un reflejo incierto, la memoria de otros me invadía, me amonestaba la confusión de estar viviendo vidas extrañas”, expresó Carlos Mateo Balmelli, al referir sobre la creación del inédito libro.

Por su parte, el invitado, el periodista e historiador Carlos Pagni, al referir al libro, expresó: “Centralmente una de las dimensiones, a mi juicio, la más intensa, es un ensayo sobre cómo se forman las ideas en la mente y algo más, sobre cómo se forman, se mantienen y se justifican ideas aberrantes en la mente, ideas que para el que no las piensa, son insoportables”.

Anterior a la presentación, el escritor Francisco Pérez de Antón se había referido a la obra como una “deslumbrante reflexión acerca de la violencia y el mal, siempre latentes en el corazón humano”. Esto, hecho por el autor al utilizar “el panegírico ideológico y la apología del crimen como recursos para provocar el rechazo”. Igualmente, afirma que se trata de “un libro para leer y releer, una obra densa y profunda de un maestro de la prosa”.

El libro ya se encuentra a venta y puede adquirirse a un costo de G. 180.000.



