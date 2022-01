Carga de cocaína llega y en corto tiempo es embarcada a destino

El agente explicó que la droga rápidamente es destinada una vez que llega al país y que por el momento no tendría relación con otros operativos antidrogas donde cayeron grandes cargas de cocaína.

Durante el procedimiento fue detenido Fernando Enrique Balbuena Acuña, alias Riki o Herrero –hijo del ex diputado liberal Elvis Balbuena–, a quien consideran como líder de la organización criminal. Sobre el ex congresista, el agente del Ministerio Público dijo que no hay participación suya en la causa.

“La carga habría llegado recientemente antes del operativo, pero todo estaba listo para el envío. La droga llega de tránsito a nuestro país y en menos de un día ya hacen el envío”, dijo Ferreira en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Sobre el punto, remarcó que los grupos criminales que operan en el tráfico de drogas no suelen dejar mucho margen de tiempo para deshacerse de sus cargamentos, para no dar tiempo a los antidrogas a realizar sus operativos.

“El temor de ellos radica en que puedan ser descubiertos e interceptados, por eso en el menor tiempo realizan sus envíos”, contó.

inteligencia. El representante del Ministerio Público resaltó que, según los trabajos de inteligencia en la investigación, la modalidad de envío de las cargas de esta organización es por medio de la contaminación de mercaderías que son exportadas desde nuestro país en contenedores a Europa. También la del envío en maletas con doble fondo. “Hay aristas que tenemos que analizar. También estarían enviando la droga en maletas con doble fondo a otras partes del mundo”, señaló.

Desde la Senad resaltaron que este tipo de investigaciones especializadas en áreas de puertos apunta no solo a cargas, sino a estructuras económicas y logísticas. Señalaron que el objetivo es trabajar de forma más afianzada en Aduanas, a fin de simplificar, modernizar y armonizar, por lo que se impulsa el uso de tecnología de punta frente al crimen organizado.



El fiscal antidrogas Isaac Ferreira explicó que el temor de las organizaciones criminales es que puedan ser descubiertas y sus cargas sean interceptadas por los antidrogas.