Capiatá triunfó, pero no le alcanzó y baja a la Tercera

Yegros se la hizo difícil a Capiatá. Oliver Pereira (7’) delantó a los de Ñemby pero en la complementaria Capiatá reaccionó con goles de Óscar Franco (56’) y Martín Giménez (85’). Al menos los de Capiatá se irán con una victoria para empezar el próximo año la Primera B (tercera categoría) con las mismas ganas de volver a Intermedia.

Deportivo Santaní por su parte se desahogó y logró mantenerse en Intermedia al derrotar 2-0 a Atyrá FC como visitante en la ciudad más limpia del país.

Los del Tapiracuai se mostraron sólidos y con los goles de Arnaldo Zárate (33’) y Paulo Sequeira, de penal (88’), ganaron para no depender de ningún resultado.

Hoy se define el tercer ascenso y la Promoción, con los duelos entre Tacuary vs. Rubio Ñu, Ameliano vs. Iteño, 2 de Mayo vs. San Lorenzo y Resistencia vs. Independiente, todos desde las 15:30.



1.300.000

dólares recibirá el próximo año cada equipo que milite en la Primera División por derechos de televisión.