Canoeros reman entre basuras para ofrecer traslados a los inundados

Sobreviviendo. Para no abandonar sus casas, la gente se mueve en botes.

El hecho de que por dos días consecutivos el río Paraguay no haya subido y se mantenga en 6 metros de altura mantiene la esperanza de muchas familias de que su nivel vaya retrocediendo en los próximos días y puedan mantenerse en sus comunidades, muchas de las cuales ya están inundadas.

A pesar de tener anegadas sus calles y sus mismas casas, muchos ribereños se niegan a salir hacia zonas altas, lo que hace que aparezca, como sucede en cada crecida, el servicio que proporcionan los llamados canoeros para trasladar a niños, jóvenes y personas adultas hasta sus escuelas, colegios, lugares de trabajo, entre otros.

Esta situación se da en el Bañado Tacumbú, en el punto donde se encuentra el Puente Pesoa, donde estos singulares trabajadores se ubican para llevar y traer a la gente que ya no puede salir por Urcisino Velazco, que está cubierta de agua en varios tramos.

Este servicio de transporte acuático se presta por medio de un pago de G. 5 mil por pasajero; un costo que oscila entre G. 30 mil y 60 mil para mudanza y G. 50 mil para aquellos que quieren ir a recorrer la ribera inundada.

PALANGANA. Otro punto ribereño que se ve igualmente afectado por el fenómeno de la crecida es el del Bañado Norte, principalmente en el tramo comprendido por la segunda etapa de la avenida Costanera. En ese recorrido se tiene lo que se conoce como efecto palangana, donde la gente que habita el sector que está entre esta vía de circulación y Artigas quedó en el agua.

También en este tramo ribereño, las familias no tienen otra opción que movilizarse con canoas para salir a realizar sus actividades o sencillamente comprar alimentos.

Estos medios se mueven a través de un caudal que se encuentra minado de todo tipo de basura y de efluentes cloacales que generan un ambiente insalubre en toda el área.

Hay mucha gente que quedó como en una isla. Para ellos es fundamental este servicio que le prestamos. Primitivo Cáceres, canoero.

La inundación ya nos rodeó completamente y cada familia ve la forma de salir a cumplir con sus compromisos. Josefina Armoa, damnificada.

Paraguay se levanta prevé juntar 60 ton.

La campaña Paraguay se levanta, que no te inunde la indiferencia, impulsada por nuestro Multimedios, sigue colectando alimentos no perecederos y productos de limpieza y aseo personal a ser destinados a las familias afectadas por la crecida del río. El objetivo es llegar a 60 toneladas para mañana, 23 de noviembre, día de cierre de la maratón. A la fecha se recibieron poco más de 23.000 kilos. Voluntarios de la Pastoral aguardan donaciones en el ex Seminario Metropolitano, de 8.00 a 17.00