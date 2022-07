Candidatos a senadores de la ANR justifican cambios de movimientos

El senador Silvio Ovelar, quien buscará el rekutu, esta vez con HC, contó que salió del oficialismo porque no estaba de acuerdo con la candidatura de Hugo Velázquez a la presidencia de la República, ya que considera que se precisa de una figura transversal para captar votos fuera del partido. Sostuvo que Santiago Peña representa a la innovación y tiene la formación necesaria para afrontar la pospandemia. La senadora Blanca Ovelar indicó que la opinión de su colega no hubiera sido muy distinta “si él era candidato a presidente de la Junta de Gobierno que intentó ser”. A lo que Silvio Ovelar respondió que se le ofreció la candidatura a la presidencia de la Junta, pero se negó porque cree que con Velázquez no se ganará y él quería ser el candidato a través de un acuerdo con Concordia Colorada. Blanca sostuvo que el cartismo es un grupo empresarial encabezado por un empresario exitoso que se aprovechó de la estructura partidaria. “Capturó el poder y le encantó y continúa”, dijo y mencionó que se jugarán la “militancia versus la captura del poder a partir del poder económico”.

El gobernador de Paraguarí, Baruja, dijo que el cartismo no plantea un gobierno empresarial, porque si fuese así, él no sería cabeza de lista del Senado, ya que contó que su carrera es netamente política. Señaló que en este momento a la gente le preocupa la economía y sostuvo que en ese sentido hay mucha diferencia entre lo que plantean Peña y Velázquez. Citó precios de algunos productos del gobierno de Cartes, como el gas a G. 50.000, lo cual fue calificado como “falaz” por Blanca, quien recordó que hay inflación a nivel internacional. Señaló que Peña fue el ministro, que no quiso dar una jubilación a los médicos y se negó al aumento salarial para los docentes. El diputado Hugo Ramírez dijo que Velázquez plantea una “coraza para proteger a la ciudadanía” y Peña un modelo económico que le ve a la ciudadanía como “números”. Señaló que Peña no tendrá autonomía y recordó que fue expulsado del movimiento por pensar diferente cuando se planteó la interpelación a la ministra de la Niñez, y él estuvo en contra. Además acusó al Grupo Cartes de hacer contrabando de cigarrillos. Silvio Ovelar dijo que Peña es una persona que toma sus decisiones sin imposiciones de Cartes y Baruja habló del contrabando de productos frutihortícolas que perjudican a los productores y culpó al hermano de Velázquez.



