Candidatos del PLRA tuvieron hasta G. 2.200 millones para las internas

Fue curioso. Los recursos que tenían algunos para su campaña iban hasta aproximadamente G.1.500 millones, mientras que otros manifestaron en sus rendiciones de cuentas que no tuvieron ingreso de dinero ni –por ende– tampoco egreso durante su campaña.

Hubo una competencia aparte de los resultados electorales entre los candidatos que se midieron en diciembre pasado, que pasó por los ingentes recursos en campaña de acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (Onafip). Así, el actual senador Daniel López llevó la delantera registrando en la rendición de cuentas de su campaña que contaba con 2.686 millones (USD 318.000), sumando fondos no monetarios (en especie) y los monetarios. En total rindió que G. 1.220 millones y G. 1.386 millones, formaron su presupuesto entre fondos no monetarios para solventar la campaña y fondos monetarios, respectivamente. El resultado de la inversión fue que Rojas ingrese entre los 45 para competir en las generales dentro de la lista denominada Senadores por La Patria. Lo llamativo es que no tuvo ningún egreso.

Ahora, no todos los que contaron con altas cifras para solventar sus gastos tuvieron la misma suerte. Uno de ellos fue el candidato al Senado Ovidio Martínez, quien tuvo un presupuesto de G. 1.228 millones entre fondos no monetarios y monetarios para su campaña, pero no ingresó en la lista de candidatos.

Otros candidatos al Senado con altos recursos fueron Dionisio Amarilla, con G. 500 millones; Celeste Amarilla y su colega, el diputado, Sergio Rojas, con G.200 millones cada uno. En tanto con una suma más modesta pero también ingresó en la lista para el Senado fue Eduardo Nakayama con G.50 millones. Hay que acotar que si bien esos montos eran sus ingresos para la campaña no necesariamente lo gastaron todo. Algunos incluso ni siquiera tuvieron egresos por la mitad.

Otra candidata que contó con muchos recursos fue Carolina Ferreira, con G.300 millones. No obstante, quedó fuera de la lista.

El más llamativo entre los que declararon ingresos entre los senadores fue Salyn Buzarquis, quien aseguró que solo tenía la modesta suma de G.20 millones, pero aún así ingresó primero en la lista.

DIPUTADOS. También los que pugnaron por ocupar un lugar en la lista oficial para diputados por Central en representación del PLRA, tuvieron cuantiosos recursos en comparación con otros.

El diputado Rodrigo Blanco, del Frente de Integración Liberal (FIL), tuvo G.170 millones de ingreso, pero gastó solo G. 29.343.400. Los votos lo favorecieron y encabezará la lista. Le sigue en la nómina, pero con un presupuesto más abultado, el también diputado que busca el rekutu en Central, Marcelo Salinas. El llanista contó en campaña con una formidable estructura, avalado por los G.630 millones de fondos no monetarios y G.470 millones de dinero para la campaña.

También ingresó en la lista el ex concejal de San Lorenzo Freddy Franco. Su presupuesto fue de G.120 millones no monetarios y 50 millones monetarios. El presidenciable de la Concertación, Efraín Alegre, solo declaró un presupuesto de G. 6 millones.



2.686

millones de guaraníes en presupuesto para la campaña tuvo Daniel Rojas. Según el registro no tuvo egresos.



1.100

millones de guaraníes fue el presupuesto de Marcelo Salinas, de los cuales gastó solo G 45.500.000 en campaña.



700

millones de guaraníes fue lo que declaró el ex senador Dionisio Amarilla, de los cuales gastó G. 467 millones.



200

millones tuvo de presupuesto la candidata al Senado Celeste Amarilla. Según declaró, gastó G.53 millones.