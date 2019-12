Candidato para interventor de Lambaré rechaza propuesta

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la intervención en la Municipalidad de Lambaré. Sin embargo, hasta ahora no se concreta quién será el nuevo interventor ya que Juan Francisco Villalba, ex viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior rechazó la propuesta.

El anuncio oficial lo hizo a través de su cuenta de Facebook el día sábado, pero un día antes, en contacto con Última Hora, había comentado que solo faltaba el decreto del Poder Ejecutivo para asumir el cargo de manera inmediata. Inclusive, dijo que el fin de semana armaría el equipo que lo acompañará.

“Empezaría a trabajar ni bien se emita el decreto, me avisaron que solo falta la firma del presidente”, afirmó el día viernes.

Pero el sábado en la red social anunció: “Luego de un profundo análisis he decidido no aceptar la designación que me hubiera propuesto el Ministro del Interior para el cargo de Interventor de Lambaré. Esta decisión ya fue debatida y analizada con el presidente de la República y entendió los motivos de la negativa a ese cargo”.

AUDITORÍA. El trabajo del interventor, según el mismo explicó, comprenderá dos frentes importantes: la investigación por las denuncias presentadas contra el intendente Armando Gómez, como deudas con funcionarios y con la caja de jubilaciones, además de administrar la municipalidad en donde la falta de pagos, según los personales que estaban de huelga, es desde hace cinco meses.