Corona Paraguay presentó su campaña ambiental en la que da la oportunidad a los consumidores de pagar sus cervezas con botellas de plástico, para que estas no lleguen a los arroyos, ríos y, eventualmente, al océano. Los canjes se realizarán hasta este sábado 8 en Hacienda Las Palomas, Negroni, Café de Acá, Nacho Rey, No me olvides, Lupita y en Long Beach, donde tuvo lugar el lanzamiento.