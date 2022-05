Camioneros se movilizarán si no se escuchan reclamos

Acosta solicitó a la Dirección Nacional del Transporte (Dinatrán) que se posterguen todas las reuniones con relación a la carta flete porque no están dadas las condiciones. “La formalización se hace difícil porque las transportadoras no respetan los costos operativos”, reiteró.

Malentendido. Ocurre que Juan José Vidal, titular de la Dinatrán, consideró que la nueva amenaza de paro camionero es debido a un malentendido con el decreto que establece la tabla de costo referencial de fletes.

“El decreto establece el costo mínimo referencial y a eso se suma el porcentaje de la intermediadora, además hay que sumarle la ganancia que se acuerda entre el transportista y el que contrata al transportista y el IVA”, explicó Vidal en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Por su parte, Acosta se preguntó si el malentendido es involuntario o voluntario. “Las transportadoras están diciendo que el costo operativo es el que ellos determinan, pero no es así porque existe un porcentaje de ganancia que debe ser respetado”, acusó.

Agregó que pidió a Vidal que escuche a los transportistas, porque no es correcto que la Dinatrán manifieste que no se va a inmiscuir en cuestiones donde prima la oferta y la demanda, porque esta no es la situación real de los camioneros.

Acosta insistió en que se debe hablar del porcentaje de ganancia por kilometraje. “No se previeron todos los costos. Cómo vamos a trabajar en estas condiciones. Es difícil apoyar la formalización si trabajamos empatando”, reclamó el representante de los camioneros. Asimismo, recordó que los camioneros están exigiendo la libertad de sus compañeros, denunciando que están encarcelados “sin pruebas”.



El sector camionero reclama porque no puede cubrir costos operativos y las transportadoras no ceden para negociar. Isaías Acosta indicó que podrían estar al costado de las rutas 5.000 camioneros.