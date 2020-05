Camila Pirelli: “Volver me devolvió la paz”

Con nuevas metodologías de entrenamiento y estrictos protocolos para la vuelta a las pistas de atletismo, la Pantera Guaraní fue repatriada por Covid-19 sorteando varios cambios y duros procesos de adaptación. “Me costó mucho adaptarme a un cambio de ambiente, de entrenador, de sistema de entrenamiento completo en los Estados Unidos y cuando me sentí cómoda, adaptada, vino lo del Covid. Entonces es como ¡No… no puede ser! Y Ahí, tras consultar con el equipo multidisciplinario y con mi familia, decidí venir a Paraguay”, comentó Pirelli.

“Estaba entrenando súper bien allá; lo que eran las pruebas de salto, que era una debilidad, estaba mejorando muchísimo. Y tuve que venir, tuve que hacer la cuarentena de 15 días y me costó porque yo quería ver a mi familia, a mis amigos. Eso costó bastante, pero trataba de enfocarme en que el esfuerzo era para el país, no era solo yo”, remarcó. “Entrenar en casa sirve, pero para nosotros no es lo mismo”, prosiguió.

La campeona además dijo: “Si bien las rutinas virtuales son una alternativa, aburre bastante al atleta y eso es algo con lo que los entrenadores luchan para ayudarnos: tener que hacer los entrenamientos más divertidos, más entretenidos. Era muy complicado, pero ahora tenemos esta posibilidad de volver a entrenar y eso ayuda bastante. Aún con los protocolos sanitarios, es mucho mejor que entrenar en la casa”.

INCERTIDUMBRE. ”Este año pensábamos en los Juegos Olímpicos y en el primer heptatlón que iba ser en abril, en marzo yo tenía que estar compitiendo en Texas. Estaba todo planificado y de repente de un día para el otro todo cambió!”, reflexionó Camila.

“Por el momento estamos haciendo entrenamiento virtual. Hacemos video llamadas y él (Thomas Zuddyve) lo que estoy haciendo dándome consejos. Si bien no es igual que si estuviera aquí, es mejor que estar haciéndolo sola”.

Camila no ocultó su alegría por volver a las actividades: “Volver acá, oler el aroma de la goma de la pista, sentir el vientito, saber que estás en la pista de atletismo me dio mucha paz. El saber que podemos volver, teniendo en cuenta que no sabíamos cuándo sería, me devolvió la paz y la tranquilidad de saber que voy a poder hacer mi deporte”.

La campeona finalizó: “Después de todo lo que ya pasé. Creo que estoy bastante más madura. Ahora apuntamos a llegar a los Juegos Olímpicos y a los Juegos Asunción 2022 de la mejor forma. Soy consciente de que no soy la misma que 10 años atrás. Pero eso creo que ayuda, quizás no en lo físico, pero sí en lo mental. Tener más experiencias que las otras chicas en la pista ayuda”.