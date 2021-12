Camacho sostiene que es un “acto enorme de justicia”

Sostiene que es un acto enorme de justicia, y que tanto la Comisión o, en su momento, la Corte, si no hay un acuerdo antes, va a dar la razón por la serie de violaciones de derechos constitucionales.

El documento fue remitido tanto al ex mandatario como al actual canciller nacional Euclides Acevedo.

La resolución establece declarar admisible la petición citando varios artículos de la Convención Americana.

Se anuncia la notificación a las partes respecto a la decisión, y que se continúa con el análisis de fondo de la cuestión. También, la publicación y la inclusión en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

“Luego de un largo tiempo de estudio, la CIDH resolvió en el caso de Fernando Lugo contra el Estado paraguayo por el juicio político”, indicó Camacho sobre el punto.

Hizo referencia a la violación de los derechos fundamentales y del Pacto de San José de Costa Rica.

“Se resolvió declarar admisible la petición invocando los artículos 8, que son las garantías judiciales; 23, del pacto de San José, que nos habla de derechos políticos; 24, igualdad de la ley; 25 protección judicial”, especificó.

“Hubo una desprotección judicial”, cuestionó el abogado, quien actualmente es uno de los asesores de la Cámara de Senadores.

“Consideró que hay razonabilidad y credibilidad, y dio trámite. Se notificó a las partes, al Estado, vía Cancillería, y al peticionante”, explicó, respecto al procedimiento realizado por la CIDH.

“Y hay un plazo de seis meses, improrrogable, para que las partes aproximen, arrimen nuevos argumentos. Significa también que la Comisión continúa el estudio a fondo, en virtud de violaciones cometidas”, remarcó.

“Da plena credibilidad a nuestro reclamo”, destacó el abogado sobre la demanda.

“Se abre también una etapa, si las partes consideran necesario, un arreglo amigable, que deben conversar y discutir”, alegó Camacho.

“Lo importante, es que oficialmente está admitida la demanda presentada ante la CIDH”, señaló.

“Ahora, se estudia todo el reclamo de fondo, como una causa en trámite, y a la vez envían un relatorio de más de 30 puntos, donde se explica todo el proceso”, destacó.

“Es un acto enorme de justicia, de defensa de derechos establecidos ante la arbitrariedad cometida en el desarrollo del juicio”, consideró.

Alegó que queda en evidencia que están defendiendo una causa justa. “Tanto la Comisión o, en su momento, la Corte, si no hay acuerdo antes, va a darnos la razón por la serie de violaciones de derechos constitucionales”, concluyó Camacho.

Lugo había sido destituido en un juicio exprés, y el factor determinante fue una masacre en Curuguaty, con la muerte de policías y campesinos.

El ex senador Adolfo Ferreiro había ejercido la defensa del ex mandatario durante el enjuiciamiento, que dejó fuera del poder al ex obispo.



Emilio Camacho,

abogado.