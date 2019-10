Califican de irresponsable la medida de los legisladores

Aseguró que no existen méritos “para que se esté orquestando esta expropiación” a favor de los campesinos. “No sabemos qué oscuras intenciones tienen estos diputados. No hemos recibido notificación de nada hasta ahora. Solamente nos enteramos de lo que sucede por la prensa”, lamentó Galeano.

Informó que solicitaron audiencia con los diputados y hoy se estarían reuniendo con una de las comisiones de la Cámara, para poder entender qué méritos encontraron para realizar la expropiación.

“Nos estamos venezolizando, como decían. No hay garantías de nada. Con estos argumentos mañana se puede expropiar un edificio para los que no tienen casa. La propiedad privada no existe. Además, no hay recursos para adquirir las tierras. El Estado paraguayo no cumple sus compromisos. El Indert no tiene fondos”, cuestionó.

PENOSO. Igualmente, Galeano indicó que siente pena por los campesinos, porque se sigue sometiendo a los labriegos a la pobreza con medidas asistencialistas. “La reforma agraria pasa por otro tipo de cuestiones, no solamente la tierra”, indicó.

Señaló que mañana se tratará el acta de la sesión anterior, y tienen la esperanza que no se apruebe el punto relacionado a las tierras. “Si no sucede eso tendremos que ir y pelear en el Senado. Ojalá que no porque deja un muy mal precedente. No ofrecemos seguridad jurídica para las inversiones, y ahora necesitamos justamente de la inversión extranjera. Así lo único que vamos a hacer es ahuyentar a los inversionistas”, expresó el administrador de las tierras.

Agregó que están atentos ante cualquier novedad, y preparándose con acciones específicas para el caso, pero se excusó de divulgarlas “porque son parte de una estrategia jurídica”.