Caliente y comprometida penúltima fecha de la Libertadores

Francisco Arce deberá trabajar bien el partido en tierras charrúas para reponerse del golpe recibido y como un aliciente a la conformación es la recuperación de Alan Benítez, ausente en los últimos encuentros. No es menos cierto que los desniveles se pusieron de moda en Barrio Obrero, con picos altos y bajos en la respuesta futbolística del Azulgrana. Otro que volvería es Ángel Lucena en la mediacancha, mientras se espera por una mejor concentración del colombiano Rafael Carrascal, que por momentos parece irse de los partidos. Se aguarda de todas maneras que el orientador azulgrana ya tenga en mente qué hacer ante un adversario que es sombra de su pasado y que en su presente no rinde homenaje a las conquistas alcanzadas. De los cuatro de la serie, el Aurinegro es el más flojo, pero no por ello descartable. Pitará en Uruguay Wilton Sampaio, de Brasil, y donde se presume que el estadio estará lleno. La programación del martes contempla también el partido 9 de Octubre–Guaireña por la Sudamericana, en cotejo a cumplirse en Manta. En cuanto hace a la ubicación, la escuadra dirigida por Troadio Duarte está arriba en el puntaje con Inter, con 6, mientras el ecuatoriano está a dos de la cima al igual que Independiente Medellín. Habría que ver hasta dónde influye la localía para tratar de sacar ventaja el 9 de Octubre, cuyo historial copero data de tiempo atrás con intervenciones en Libertadores en 1966, 1984 y 1985, siendo esta su primera participación en Sudamericana. Conducirá el peruano Augusto Menéndez. Ya hemos señalado en cuanto a lo futbolístico de la escuadra villarriqueña, que pese a lo ajustado de su plantel responde bien a las exigencias.Gana y pasa Libertad aparecerá nuevamente en escena en Curitiba para medir a Atlético Paranaense, que no consigue pisar firme y que se vio en la necesidad de llamarlo al experimentado Scolari como tabla salvadora, quien debutó con una victoria de 4-0 por la Copa Brasil. Un detalle que grafica la inestabilidad brasileña fue que su técnico anterior, Fabio Carille, estuvo en el cargo solo 21 días y fue despedido tras perder 5-0 ante The Strongest en La Paz. Lejos de la punta del Brasilerão, apuesta a una rehabilitación el Atlético, que logró dos cetros en la Sudamericana 2018 y 2021, este último al superar al Bragantino, también de su país. La fuerte presión de su torcida es repetitiva y anhela una recuperación en este evento. Al equipo repollero, que es líder en el Apertura, le falta mayor volumen ofensivo y aunque lamenta la lesión de Julio Enciso, tiene fichas suficientes para recomponer el ataque. Clave esta jornada copera para el Albinegro, puesto que un triunfo clasifica sin depender de otro resultado. Patricio Loustau tendrá a su cargo la conducción de este juego.Sin concesiones En Santa Fe el cuadro de Falcioni, que recuperó a Lértora y Farías tras superar molestias físicas, verá a Olimpia y en caso de ganar logrará su pase a octavos. Bajo ese objetivo se plantará Colón, en tanto el Franjeado es consciente de lo que le espera y aún soportando lesiones de figuras capitales está más que motivado para avanzar en la Copa, que se le mostró esquiva de entrada, pero que recuperó terreno y dejará todo por la clasificación. En cuanto hace a sus jugadores, Derlis, con tiempo controlado en campo de juego, es su referente más importante en el ataque y podría ser determinante en la partida que se avecina. En la zona media está a disposición Richard Ortiz, gravitante en la marca y en la salida. A dos fechas de concluir el Grupo G, encabezan el pelotón Cerro Porteño y Colón con 7 unidades, el Franjeado 5 y último Peñarol con 3. El árbitro será Wilmar Roldán, de Colombia, y el cotejo inicialmente marcado para las 18:00, comenzará a las 20:00, como consecuencia del Censo poblacional en la Argentina y que contempla que no se podrá realizar ningún espectáculo público antes de ese horario.Últimos pasajes Por la cita cumbre del fútbol cada vez falta menos para conocer a los próximos clasificados, que saldrán del repechaje a cumplirse el 13 y 14 de junio, partidos únicos y en sede neutral. El 13 se medirán el representante de Asia (Australia y Emiratos definen el 7 de junio) ante Perú y al día siguiente, Costa Rica frente a Nueva Zelanda. Estas dos confrontaciones se llevarán a cabo en el estadio Ahmad Bin Alí de Qatar, escenario inaugurado en el 2020 y que albergará seis encuentros de fase de grupos y uno de octavos de final durante el Mundial, que comenzará el 21 de noviembre finalizando el 18 de diciembre. Sobre la polémica planteada por el caso Byron Castillo, el reclamo de Chile sigue golpeando las puertas de FIFA, mientras que desde la Federación Ecuatoriana dan señales de una aparente tranquilidad, asegurando que no dañaría su presencia en Qatar. Este es un partido aparte donde plantea la Roja llevarse los puntos porque entiende que el futbolista actuó de manera irregular en las Eliminatorias (lo que enfatizan es que el ecuatoriano realmente nació en Colombia).