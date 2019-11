Cajubi: EEUU le autoriza a recuperar USD 86 millones

Julio Romero, presidente de la caja, explicó que la institución ahora está habilitada a embargar bienes y activos de los principales sospechosos, quienes están presos en Inglaterra, a la espera de su extradición. Añadió que los bienes y activos se podrán embargar no solo en Estados Unidos e Inglaterra, sino en cualquier país donde los hayan adquirido, hasta la recuperación de la mayor cantidad posible de fondos a favor de la Cajubi.

“Este trascendental resultado ratifica el derecho y la razón de ser de la Cajubi en todas las demandas promovidas, confirmando así los fallos favorables obtenidos en el Paraguay así como en Canadá, Inglaterra y ahora Estados Unidos de América, que coinciden en la responsabilidad y complicidad de los condenados hasta la fecha”, comentó Romero.

Barone y Vázquez administraban y controlaban las supuestas inversiones realizadas por la Cajubi entre los años 2006 y 2008 en las empresas Resitrust Inc. Strategy Corporation International, Plainc Inc. y Euroinvest Worldwide In.

El titular de la Cajubi apuntó que este largo proceso judicial inició en el año 2014 y se trata de una victoria en la batalla jurídica que comenzó en Estados Unidos, pero cuya denuncia penal en Paraguay se inició en el 2012, cuando se pidió la extradición. Tras años de paradero desconocido, los acusados fueron aprehendidos en Londres, en el 2015.

Romero aseveró que no entiende por qué aún no están siendo trasladados a Paraguay, puesto que la Corte Real de Justicia del Reino Unido ya autorizó la extradición en el 2017.

“El proceso de extradición ha concluido en diciembre de 2017 y no tenemos noticia de por qué no fueron extraditados, es una cuestión interna del Gobierno inglés”, reiteró.

Para Romero no existen dudas de que Barone y Vázquez robaron el dinero de los jubilados paraguayos de Itaipú, por lo que tienen que venir el país a responder por sus actos.

POR PARTES. Hace más de un año, el 8 de octubre de 2018, la Cajubi e Itaipú informaron que se había recuperado USD 6.524.000 de los fondos desviados de la Cajubi. Con ese monto, ya suman USD 17.597.000 los recuperados, de un total de USD 107 millones que fueron sustraídos del organismo desde el 2005 al 2007 y cuya situación se tornó pública recién en el 2010.

Posteriormente, el 16 de octubre de 2018, el juez de la Corte Superior de Justicia de Toronto, Ontario, dio plena razón y derecho de la previsional a embargar los bienes y activos de los demandados Eduardo García Obregón, su esposa Claudia Santisteban de García y su socio comercial Anthony Duscio.

Las acciones habían sido promovidas por la caja de jubilaciones en el ámbito Civil y Comercial de la jurisdicción de Canadá, con la firme pretensión de recuperar los fondos irregularmente remesados entre los años 2006 y 2009.