Cadam celebró Día de la Electromovilidad

Añadió que en Paraguay, además de este motivo, hay otra razón muy poderosa en la cual enfocarse, que es el beneficio que otorga ser el país más rico del planeta en energía limpia y renovable per cápita, gracias a las tres represas hidroeléctricas que posee el país, que le favorece enormemente para desarrollar esta tecnología. Destacó, además, que se trata de una ventaja extra de la cual dispone Paraguay a diferencia del resto de los países del mundo, porque además de no contaminar se estaría consumiendo la propia energía generada en el país, la cual, hoy, solamente se está utilizando en un 15%, con lo que se sustituiría de esta manera el petróleo que no tiene el país.