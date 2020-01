“Cada vez mis desafíos son más grandes, este me llena de alegría”

“Siento que cada vez mis desafíos son mas grandes. Ahora me toca arrancar este, Tarde para tonterías, este año 2020, y lo hago llena de felicidad”, comenta Sosa Jovellanos.

La artista confiesa que está muy satisfecha con este nuevo proyecto. “Estoy súper feliz con el equipo humano de jefes que me acompañan, porque me hicieron un gran seguimiento. Con Julio Juan del Puerto, Andrea Prieto, Álvaro Mora, me siento muy contenida y acompañada con ellos”, comparte.

Nati cuenta que Julio Juan del Puerto, director general de radios del Grupo Vierci, siempre entrena a los que van a trabajar en radio. “Te dice: ‘Probá, ensayá, escuchate’. Quiere que aprendas a manejar los tiempos, los ritmos, tonos de voz, que te conozcas”, detalla.

“En la radio todo pasa por la voz, porque no te ven los gestos ahí, todo pasa por el color de la voz, el volumen, ritmo, y es realmente un nuevo campo donde voy a re-descubrirme”, manifiesta.

La actriz está segura de que acompañará a muchas personas en su momento de relax. “Será un tiempo para desestresarse de la cotidianeidad”, adelanta sobre su nueva propuesta.

Acerca del productor del programa, Mark Falses, la joven explica que es su amigo. “Es español, disciplinado, inteligente, con humor, responsable. También me acompañará a veces al aire, porque es estandapero”, agrega.

ACTUACIÓN. Natalia Sosa Jovellanos quien viene del mundo de la actuación explica que siempre sus logros tuvieron que ver con audiciones. “En mi ambiente tener un título no te garantiza que vas a tener algún trabajo, vivís haciendo castings, que es lo que siempre hice para conseguir papeles, y de repente quedas para una publicidad o algún rol. Reboté muchas veces”, recuerda.

La conductora cuenta que así empezó a trabajar en tevé. “Estuve en Latin American Idol la previa, Bendita Tevé con bloques para Paraguay, Arriba Paraguay, e hice personajes en las novelas de Telefuturo, la última fue Santa Cumbia, donde hice de mala”, menciona, agregando que tiene muchas ganas de volver a hacer ficción.

También tuvo participación en el corto Out gorda, el largo Felices los que lloran. “Como soy alta, siempre me llaman para interpretar a la mala, la linda, o la hueca, y por eso, siempre que yo produzco busco hacer roles distintos, para desencasillarme”, confiesa.

En el ámbito deportivo ingresó a través de castings. “Después me formé. Para estar ahí me recibí como periodista deportivo. Siendo actriz estoy acostumbrada a investigar, informarme, prepararme, eso requiere hacer un personaje”, señala.

Actualmente cuenta con propuestas como actriz y productora, una para obras de adultos y otra para niños. “Me falta hacer un protagónico de cine y me gustaría que sea de acción”, finaliza.