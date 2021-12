Cáceres espera un milagro de Navidad con Roque

Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, mira con ansias la decisión de Roque Santa Cruz a la última oferta que recibió del presidente Miguel Cardona.

“Hablamos con Roque antes del partido, ese día de la finalísima. Si vamos a lo que declaró debo pensar que no va a seguir. En la Villa habló con el presidente; sus hijos quieren que siga en el club, son fanáticos. Yo lo que quería es que se retire en su casa. Aparte de la camiseta y mi lado de entrenador, somos amigos y conversamos de muchas cosas, pero de momento aún no hablamos. Hay esa pequeña esperanza a su retorno y, si no, lo respetaré”, expresó Cáceres a medios radiales tras sus vacaciones.