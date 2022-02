El mandamás de Tacuary, Jorge Cáceres, en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, aclaró el panorama en cuanto a posibles incorporaciones que podría realizar el club.

Puntualmente, sobre el rumor de llegada del delantero Jorge Ortega mencionó: “Por ahora no hay nada con Jorge Ortega. Hay cosas que tenemos en cuenta, su lesión y hace tiempo que no juega. Sabemos de su calidad, pero no corre”, añadió además “ya tenemos el plantel completo”.