Caacupé: Preocupa la presencia de los mototaxistas mau

El presidente de la agrupación, Hugo González, comentó que “en los últimos tiempos están invadiendo nuestras actividades, de este es nuestro medio de subsistencia, motocicletas que de manera clandestina están copando los sitios de aglomeraciones de gente, como son los alrededores de supermercados, grandes negocios de la ciudad, paradas de transporte de pasajeros, sin ningún tipo de permiso de la Municipalidad”.

“Ellos están siempre a la pesca, obstruyendo a nuestros clientes. Nosotros hace más de 6 años que nos hemos unido con una cantidad de 13 propietarios de motos, grupo que nos mantenemos hasta ahora. Pero, en la actualidad la invasión de moto-taxis clandestinos nos está perjudicando porque nos arrebatan la clientela que siempre nosotros hemos transportado”, se quejó González. “La Municipalidad de Caacupé, parece ser que no puede contra esta gente. Nosotros pagamos nuestro impuestos y los ‘mau’ no aportan nada al fisco. Los mismos taxistas de Caacupé se quejan de las apariciones a diario de mototaxis clandestinas, pero no hay nada que hacer. Estos aparecen en todas partes y a cualquier hora, pero nos quejamos de balde, parece ser que nadie puede contra ellos”, reprochó el titular del gremio de los mototaxistas de la ciudad de Caacupé. DB