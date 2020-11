Caacupé, sin niños ni adultos mayores

Niños menores de 12 años y personas mayores de 65 no podrán ingresar al predio de la plazoleta ni dentro de la Basílica de Caacupé, recordaron ayer desde el departamento de prensa del Santuario. El agendamiento para las misas será solo hasta el 27 de noviembre, luego las celebraciones serán a puertas cerradas.

Este año la festividad de Caacupé se vivirá en modo Covid, evitando todo tipo de aglomeraciones y exposición de personas vulnerables.

Ya se colocaron las vallas metálicas que están bordeando totalmente la plazoleta y la Basílica de la Virgen de modo a ejercer un control sobre el ingreso de los feligreses que en los últimos días hicieron caso omiso al protocolo establecido llevando a niños y personas de la tercera edad a visitar a la Santísima.

Funcionarios de tránsito de la Comuna, con el apoyo de los efectivos de la Policía Nacional, están ejerciendo los controles y explicando a la gente cómo será el sistema de trabajo en los días del rezo del novenario que se inicia el 28 de noviembre próximo, informó el corresponsal de ÚH Darío Bareiro Fariña.

El intendente de Caacupé, Diego Riveros, comentó que desde el próximo sábado la Basílica permanecerá cerrada, por lo que la gente se va adelantando y acude hasta la capital del Departamento de Cordillera.

“Vamos bien, lo único que falta es que la gente entienda más. Entienda que no debe traer niños y que debe utilizar tapabocas. Son cosas que no se están entendiendo y complica un poco”, refirió el jefe comunal en contacto con Monumental 1080 AM.

Así también, dijo que solicitó que la ciudad vuelva a fase 0, desde el 4 hasta el 8 de diciembre, si sigue aumentando el número de fieles que llegan hasta Caacupé.