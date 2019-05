“Busco un lenguaje nuevo con el arpa, con arraigo, pero diferente”

“Busco proponer un lenguaje nuevo con el arpa, con el arraigo folclórico nuestro, pero diferente, contemporáneo. Es una visión que tiene muchas influencias”, dice Corbalán, que comenzó a tomar clases a los 8 años con su hermano, el también arpista Sixto Corbalán.

Transcurrieron dos décadas desde aquellas primeras lecciones, pero su interés por el instrumento y la música solo ha aumentado. Está entusiasmado con su presente artístico, que incluye una gira por Europa como líder de un cuarteto que en un año se ha consolidado bajo la premisa de la improvisación, la experimentación apegada al 6/8 y abierta a otras corrientes estilísticas del jazz y la música latinoamericana.

EXPERIMENTANDO. “Iba probando cosas en mis prácticas, improvisando en los últimos años. Estudiaba de forma autodidacta, pero había algunas cosas que no entendía, que no cerraban”. Entonces decidió tomar clases –al igual que muchos otros músicos nacionales– con el maestro Carlos Schvartzman. “Me ayudó a abrir el panorama y me dieron más ganas de continuar buscando nuevas ideas”, asegura.

Así comenzó a compartir sus composiciones con la saxofonista Lara Barreto, y luego, con el baterista Seba Ramírez, con quien desarrolló una especie de laboratorio de investigación, amalgamando sonidos y ritmos en formato de dúo, con una sinergia que apuntaba hacia la misma dirección. “Entonces nos juntamos los tres y tocamos en el Ciclo de folclore de Drácena. Se dio un encuentro musical muy lindo, al que se sumó el pianista Esteban Godoy, quien debido a otros proyectos personales, fue reemplazado por el joven pianista Víctor Álvarez”, recuerda Corbalán, cuyo primer material discográfico se lanzará en la primera semana de junio.

Son cinco composiciones propias y una versión de Cascada, de Digno García, las que incluirán en este debut que llevará por título Mbocarusu. En este trabajo “el misticismo y la cosmovisión del pueblo Mbyá Guarani nos influyeron, hay mucha improvisación, y los sonidos y ritmos evocan la naturaleza de nuestra región”, adelanta. En los temas también se pueden percibir vestigios del genio brasileño Hermeto Pascoal, uno de sus grandes referentes, junto con el músico colombiano Edmar Castañeda, destacado intérprete del arpa contemporánea.

GIRA. En los últimos meses Corbalán estuvo bajo presión tras recibir la confirmación de que su cuarteto iba a recibir el apoyo en el rubro de la movilidad del Ibermúsicas, para realizar una gira por Europa. Se trataba de un gran desafío.

“Me desesperé”, admite entre risas y explica que tenían una invitación para tocar en Casa América, en Barcelona, pero que debían conseguir más espacios en donde llevar su propuesta musical, además de gestionar otros temas vinculados a un tour. Así se inició un proceso de bombardeo de correos electrónicos, dossiers y videos de presentaciones en vivo. “Hicimos un trabajo de investigación y buscamos centros culturales, clubes de jazz y pubs, ciudad por ciudad, descendiendo desde Barcelona hasta Málaga”, detalla.

Las respuestas comenzaron a llegar hasta sumar 9 presentaciones entre España y Portugal. Entre ellas, destaca la Expo Iberoamericana de Música, Exib, donde se congregarán programadores de festivales, mánagers y otros profesionales vinculados al mundo artístico europeo. Señala que el encuentro “puede ser una gran oportunidad para abrir nuevas puertas y crear lazos”. Agrega que en la gira estarán acompañados por Lucas Toriño, de Planea Música, quien viajará en calidad de representante.

“Cada experiencia nos enriquece, aprendemos, crecemos y nos nutrimos con todo lo que vamos viviendo”, resume finalmente al hablar de los desafíos que encara.