Buscan una solución a provisión de agua en Hernandarias

Los técnicos de la empresa Ingelectro SRL les informaron a los manifestantes que hubo un taponamiento de la cañería de succión, por lo que se tuvo el inconveniente, ya que por la turbulencia del agua debido a la caída de la lluvia registrada en los días anteriores no se podía bucear para limpiarlo. El inconveniente surgió debido a que de las dos bombas que se poseen en la planta de tratamiento solo una estuvo funcionando, porque la otra se averió y no se repuso. La planta posee dos tanques de 20.000 litros y llegada la medianoche ya se corta el servicio, porque tiene más usuarios que la capacidad de agua tratada, por lo que no abastece la demanda, conforme a la versión de los vecinos. “Las cañerías son de barro y se habían instalado hace más de 50 años. Ese siempre fue el principal problema. Ahora vamos a pedir que la Municipalidad declare de interés distrital y vamos a golpear las puertas de la Itaipú, porque ya no podemos seguir sufriendo la falta de agua. Por cada manifestación tenemos una solución parche, ahora buscaremos una solución definitiva”, dijo el presidente de la comisión Pro Agua.

“Prácticamente estamos en el patio de la Itaipú. Hoy nos enteramos de que aquí está un pozo artesiano que no funciona porque la Itaipú no está pagando a la ANDE, se cortó el suministro de energía y no pueden trabajar los motores”, agregó el entrevistado. Los vecinos tuvieron el acompañamiento del intendente electo, Nelson Cano, quien se comprometió en acompañar el pedido una vez que asuma sus funciones. ”El acceso al agua potable es un derecho humano, es inadmisible que, a metros de la mayor represa hidroeléctrica del mundo, tengamos este inconveniente”, afirmó.

La Municipalidad de Ciudad del Este intervino la aguatera privada Mers Corporation del barrio Don Bosco, por quejas de mala calidad e interrupciones en el servicio.