Buscan evitar el ingreso de perfumes sin los permisos

Días atrás, un cargamento de la empresa importadora Bega, por valor de USD 350.000, quedó detenida en la Aduana dado que cayó en el canal rojo. El cargamento no cuenta con los registros sanitarios correspondientes y no pueden ser despachados, informó la Caimpeco. Sin embargo, desde hace años Bega cuenta con una medida cautelar de la Corte que le permite ingresar las mercaderías. El documento había sido emitido por el ministro Óscar Bajac.

Luján García, abogada del gremio, explicó que esta medida ya no corre, puesto que estaba basada en una resolución que ya no se encuentra vigente. Expresó que se busca la transparencia en la importación de los perfumes, por lo que se requiere el respaldo de la entidad aduanera.

“Los acuerdos y sentencias salen a favor de una empresa o persona determinada contra una norma determinada. Si esa norma desaparece ya no tiene validez el acuerdo y sentencia. Actualmente el decreto que rige para los perfumes y cosméticos es el 6474/16 y Bega vienen invocando el 8890 contra el que tienen el acuerdo, pero ese decreto ya no le rige a nadie. Todo esto lo hicieron en el pasado porque, en su momento, el ministro (Óscar) Bajac envió una nota a Aduanas donde decía que la empresa Bega y otras firmas tienen el acuerdo sentencia de 2012, pero ese decreto ya no está vigente”, detalló.

PERJUICIO. Añadió que con el cambio de las autoridades en el Gobierno y, específicamente en Aduanas, se busca volver a dialogar sobre esta situación, ya que se trata de un perjuicio para los importadores legales que tienen todos los permisos en regla. Aclaró que, previo al 2016, la medida de Bega era contra una norma vigente, pero hoy esa situación cambió y no se puede permitir que haga lo que quiera.