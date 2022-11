Buscado por agresión en discoteca pide garantías para entregarse

Ambos tienen orden de detención y el primero de ellos aseguró, a través de su abogado, que se presentará a la Justicia si se le dan las garantías, ya que, supuestamente, recibió amenazas. “Mi cliente recibió amenazas incluso de muerte; hay mucha gente incitando por las redes sociales. Cuando se den las garantías, posiblemente mañana (por hoy), nos estaremos presentando”, explicó el abogado Pedro Candia, representante legal de Marcello Fretes.

El profesional aseguró que su cliente se encuentra asustado por lo que sucedió, pero con la conciencia tranquila, ya que le confirmó que él no agredió al joven Zapag. “Él (por su cliente) reza por la recuperación de Benjamín. No le hizo ningún daño y sostuvo que no lo pudo defender tampoco”, agregó.

Fretes espera que el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, que está al frente de la causa, revea su postura y que lo considere un testigo del hecho.

El otro de los señalados es Héctor Grau, que al igual que Marcello, pertenece a la Selección Paraguaya de rugby, conocida como los Yakare.

El comisario Hugo Díaz, uno de los que están en el caso por parte de la Policía, indicó que las cámaras de seguridad fueron claves para llegar hasta los dos sospechosos.

En un archivo de audio, que se difundió por las redes sociales, se escucha supuestamente a Fretes negando toda responsabilidad en el hecho y señalando a su compañero de equipo, Héctor Grau, como el presunto agresor del joven.

LESIONES. Benjamín Zapag es hijo del ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag. Se encuentra internado en el sanatorio Migone; lo sometieron a una cirugía de reconstrucción por los golpes que recibió en el rostro.

Su padre, en comunicación con radio Monumental 1080, lamentó lo ocurrido, sobre todo por la violencia que se vive. “Benja es un chico muy bueno, muy responsable, dedicado. Lo que le pasó a él, también le pasó a otros jóvenes, esto no debe seguir así. Los jóvenes deben salir a divertirse y volver bien”, expresó el padre de la víctima.

Para el empresario, los sospechosos estaban buscando a cualquier persona para agredirla y que le tocó a su hijo estar en ese momento. “Estaban esperando a cualquiera que salga del baño para agredir; justo le tocó a Benja”, concluyó.