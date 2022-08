Burt elige como su dupla a una mujer del ámbito cultural

“ Está confirmado Luz Borja será mi dupla. Creo que la mujer tiene que tener un protagonismo, ella representa a una familia emprendedora, estoy muy contento”, dijo ayer Burt, tras hacer el anuncio oficial.

“Ella es testimonio de la nueva política. Nuestra estrategia es que sea una persona representativa y Luz Borja es lo más auténtico que hay”, aseguró.

Estampida. Por otra parte, el ex senador Hugo Estigarribia, integrante de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, señaló que en el caso de que finalmente el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y la líder Movimiento Despertar conformen una chapa para las internas, él evaluará su posible salida de la Concertación.

Considera que Núñez nunca “renegó” de su pasado cartista y que recién luego de su incorporación empezó a intentar desmarcarse.

El ex parlamentario colorado señaló que no apoyaría dicha chapa, dado que no diferenciaría en nada a lo que oferta hoy en día el Partido Colorado del que salió “por estar secuestrado por piratas”.

“Soledad es una chica que participó del gobierno de Cartes por 5 años”, sostuvo.