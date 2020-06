Burocracia en cooperativas traba créditos para mipymes

Explicó que la imposibilidad de realizar asambleas, por el confinamiento impuesto para frenar la propagación del Covid-19 en el país llevó a muchas cooperativas a no poder ajustar el nivel de deuda que puedan adquirir, motivo por el cual solo 20 entidades están habilitadas parar operar con este producto. “Cada año, la asamblea de socios establece un monto máximo de endeudamiento externo para todas las cooperativas y este año muchas no pudieron hacer su asamblea, no hubo oportunidad de subir ese margen y tendrían que usar lo que está aprobado en el 2019”, dijo.

Maciel también anunció que buscarán incorporar a más firmas y explorar ajustes regulatorios con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) –atendiendo principalmente a lo difícil que resulta realizar asambleas de manera virtual, por la cantidad de socios que reúnen estas instituciones–. “Con estas 20 (entidades) que ya tienen contrato firmado se desembolsaron recursos: el reglamento dice que se entregará un 25% del monto asignado a cada una y a medida que usan (los fondos), lo justifican y se les irá reembolsando”, precisó.

El producto destinado al financiamiento de pago de salarios y/o capital operativo a mipymes, cuentapropistas y profesionales independientes –el fideicomiso Fisalco– se encuentra disponible desde esta semana. En el arranque de la utilización del producto, se procedió al desembolso de G. 56.590 millones a 20 entidades –14 cooperativas y seis casas de crédito–, monto que representa el 11% de la línea que tienen asignadas.