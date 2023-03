En la licitación de unos G. 62.572.588.800 para servicios de Seguridad Social de los Funcionarios del Ministerio de Hacienda se detectaron irregularidades en la manipulación del pliego de bases y condiciones, con cambios que bajaron el nivel de experiencia y solvencia para demostrar la capacidad para prestar el servicio. La adjudicación fue anulada por la Dirección de Contrataciones que, atendiendo a la protesta de uno de los concursantes, constató que para la evaluación no se adjuntaron documentos que justifiquen la elección de la empresa ganadora.

En el llamado de licitación N° 419.853 de Contratación de Servicios para la Seguridad Social de los Funcionarios del Ministerio de Hacienda fueron adjudicadas dos empresas Consorcio Salud Sd representada por Isabel Juliana Chaparro Denis y Roxana Pino Rodríguez que se quedó con el 99,04% del rubro con un contrato por G. 61.972.588.800 y Grupo Proinsa SA representada por Benjamín Sosa Miranda y Santiago Gadea Prado por G. 600.000.000 con una participación del 0,96% del total adjudicado.

En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), utilizado en principio hasta el 2022, se encuentra que las empresas ofertantes debían contar con una experiencia en el servicio de seguro médico con venta por un monto equivalente al 50% de lo presupuestado como máximo de la licitación, en un plazo de 3 años. Contar con al menos 1 contrato de prestación de medicina prepaga con organizaciones públicas o privadas de al menos 2.460 titulares por tres años consecutivos. Tener 10 años de antigüedad en el rubro y demostrar contratos vigentes con sanatorios, laboratorios, y médicos. LLamativamente estos requerimientos fueron modificados en la convocatoria 2023.

baja exigencia. En el PBC utilizado para la convocatoria del 2023 se introduce como primer cambio incluir la experiencia de seguro médico o servicio de sanatorio abriendo el abanico a firmas sin experiencia de seguro. También se omite la cantidad de asegurados a las que se le prestó servicio, dejando la generalidad de haber prestado servicio de seguro o sanatorio a instituciones públicas o privadas.

En cuanto a la solvencia se solicita se demuestre contar con el movimiento de solo el 30% del monto total de la licitación con un tiempo incluso extendido. Es decir, tener contabilizadas prestaciones de servicios por G. 18.771 millones en un plazo de 5 años. Así también se baja el tiempo de antigüedad de la empresa de 10 a solo 5 años. En este punto, incluso se hace la salvedad de que de tratarse de un consorcio, esta condición se pueda cumplir con la experiencia de solo uno de los integrantes. También se pide contar con declaración jurada de contratos vigentes con hospitales y otros establecimientos de salud, levantando el requerimiento de tener contratos vigentes.

licitación Anulada. En la licitación participaron las empresas Consorcio Salud SD, Santa Clara Medicina Prepaga, Grupo Proinsa SA, Grupo Futuro SA, Parque Serenidad SRL. Como anterior prestadora del servicio Santa Clara presentó una protesta que se dio a lugar en cuanto a la falta de respeto por el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de Salud SD y la descalificación de Santa Clara. Mediante la resolución de la Dirección nacional de Contrataciones Públicas se anuló la adjudicación y se volvió a la etapa de evaluación de las ofertas. En el documento se explica que no se cuenta con documentación respaldatoria.

“El Comité de Evaluación de Ofertas no ha realizado una valoración detallada respecto a los requerimientos cuestionados, limitándose a indicar que la firma cumple con dichas documentaciones. Si bien el comité deja asentado que se realizará el descargo respectivo en cada punto de evaluación, no consta en el informe análisis alguno ni argumentaciones que puedan tomarse como respuesta a cada una de las observaciones, puesto que solo se indica que el Consorcio ha presentado documentaciones que avalan los criterios técnicos, empero, no se detalla con base en qué documentaciones es que se llega a dicha conclusión”.

Seguro prémium para funcionarios y sus familias

El Ministerio de Hacienda realizó el llamado para la cobertura médica para un máximo de 2.584 funcionarios asegurados por los que se presupuesta de manera anual un promedio de costo de G. 24.000.000, según la convocatoria realizada a través del portal de Contrataciones Públicas. Con un contrato total por un máximo de G. 62.572.588.800 incluyendo a los familiares de los dependientes permanentes y contratados de Hacienda.

El seguro médico para los funcionarios tiene como requerimientos cobertura inmediata en internaciones en hospitales que deben encontrarse en la categoría 3 de la Superintendencia de Salud, con habitaciones privadas con baño privado, tevé, ambiente climatizado con cobertura de medios auxiliares de diagnostico e imágenes, análisis clínicos al 100%. Almuerzo en media pensión para acompañante del paciente por un límite de 100 días de internación. Además de cirugías, especialistas hasta un 80%. Medicamentos hasta G. 30.000.000. Y otros servicios como consultas domiciliarias y un 70 % en medicina de alta complejidad.

Además en el llamado se incluye cobertura de sepelios con cobertura integral de gastos.

62.572 millones de G. es lo asignado para el seguro médico privado de unos 2.584 funcionarios de Hacienda.