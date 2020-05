Brunstein: “En ronda de consulta con los capitanes”

Gerardo Brunstein, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), explicó en Fútbol a lo Grande (1080 AM) el camino que está tomando la APF para organizar la reunión y tratar puntos acerca del protocolo de bioseguridad ante el Covid-19.

“El 29 de abril la APF envió una nota a los clubes solicitando la designación de 1 o 2 personas para la reunión, pero no hubo aún respuesta por eso no se fijó aún fecha”, informó Brunstein, aclarando acerca de una posible junta presencial: “Creo que no se puede hacer presencial, está prohibida las aglomeraciones, todo es online pero vamos a consultar”, dijo.

Con respecto a la reunión de los médicos de los clubes con gente del Ministerio de Salud, el representante de la APF expuso: “No participamos, solo fue entre los clubes y el Ministerio, fue algo informal, de asesoramiento, no fue aún la oficial y no nos comentaron todavía nada, por eso aclaro que la APF no participó”. Con respecto a la participación de jugadores en la planificación del protocolo, Brunstein refirió: “Estamos haciendo una ronda de consulta con los capitanes, ellos son el centro de todo esto, lo hacemos para que ellos estén sanos con sus familias”, agregando: “En algunos puntos pueden aportar, su opinión es importante, porque esto está centrado en los protagonistas. Son los grandes sacrificados, pero lo hacemos de la mejor voluntad por su seguridad”.

DE A POCO. ”El protocolo está muy básico, esto desencadenó que se dijo que el fútbol vuelve en la fase 2”, puntualizó el profesional, sumando a la idea: “La concentración de 90 días es una opción, es la más cara, pero no es la única que se planteó en la reunión del Ejecutivo. Cuanto más nos alejemos de la curva de la epidemia, más seguro será el torneo y eso no va a pasar para antes de setiembre”.

El representante de APF además añadió: “Hay cosas técnicas y científicas que ni nosotros manejamos y lo que tenga que ver en lo deportivo hay que consensuar, ver las ideas de todos y nosotros vamos a presentar las alternativas de todos los modelos”. Brunstein también expuso: “Se interpretó mal lo que informó el Ministerio, pero la enfermedad nos está poniendo a todos en su lugar. La enfermedad nos va a decir cuando vuelve el fútbol, el ministro Mazzoleni lo aclaró ayer”.