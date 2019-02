Brillante gala de los Premios Grammy

This is America, de Childish Gambino, se convirtió ayer en el primer tema de hip-hop en ganar un premio Grammy, mientras que Lady Gaga dominaba los galardones entregados antes del inicio de la transmisión televisiva, y la exprimera dama Michelle Obama hizo una sorpresiva aparición en el evento.La exitosa canción Shallow de Lady Gaga, de la película A Star is Born, ganó dos Grammys, mientras que la cantante convertida en actriz recibió un tercer premio por Joanne (Where Do You Think You're Going), que ganó la mejor interpretación solista.

This is America, de Gambino, sobre la brutalidad policial y el racismo, ganó el primer gran premio de la noche a la canción del año, al igual que el de mejor video musical y mejor interpretación de rap.

La cantante de folk Brandi Carlile, de 37 años, estuvo entre los primeros ganadores de la noche, llevándose 2 Grammys por su sencillo The Joke y otro por su álbum By the Way, I Forgive You.

La ausente Ariana Grande, ganó su primer Grammy por mejor álbum vocal pop por Sweetener. “Esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias”, escribió Grande en Twitter.

Entre los shows impactantes de la noche, destacaron los de Gaga, que cantó su tema Shallow, Diana Ross, que interpretó The Best Years of My Life y Reach Out y Touch (Somebody's Hand), y el de Jennifer López, que rinde tributo a los clásicos de Motown, interpretando temas como Please Mr. Postman de The Marvelettes, ABC de The Jackson 5 o My Girl de The Temptations.

Al cierre de nuestra edición, la galardonada como mejor artista revelación fue Dua Lipa, en tanto que el Mejor álbum de rap reacayó en Cardi B. La anfitriona de la velada fue la cantante de R&B Alicia Keys. (EFE, Reuters, AFP).

Los galardonados del Grammy 2019



Mejor actuación Pop de un Dúo/Grupo: Shallow – Lady Gaga y Bradley Cooper



Canción del Año: This Is America – Donald Glover y Ludwig Goransson (Childish Gambino)



Mejor Álbum Country: Golden Hour – Kacey Musgraves

Mejor Canción Rap: God's Plan - Drake



Mejor Álbum R&B: H.E.R. - H.E.R.

Mejor Actuación Solista Pop: Joanne (Where DoYou Think You're Goin) – Lady Gaga.



Mejor Álbum Vocal: Sweetener – Ariana Grande

Mejor Álbum Gospel: Hiding Place - Tori Kelly



Mejor Álbum Pop Latino: Sincera – Claidia BrantÁlbum Americana: By the Way, I Forgive You – Brandu Carlile



Álbum de Comedia: Equanimity and The Bird Revelation – Dave Chappelle



Álbum Vocal Pop Tradicional: My Way, Willia Nelson

Álbum Contemporáneo Instrumental: Steve Gadd Band, Steve Gadd Band



Actuación Country Solista: Butterflies – Kacey Musgraves



Actuación Dúo/Grupal Country: Tequila – Dan + Shay



Canción Country: Space Cowboy – Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves.