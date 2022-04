Llegó la esperada hija de los artistas Camilo y Evaluna

En la mañana de ayer miércoles y tras varios meses de espera, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se convirtieron en padres de una hermosa niña, según la información dada a conocer en el programa . Hasta el momento se desconocen más detalles al respecto, pero de acuerdo con declaraciones de sus jóvenes padres, se llamará Índigo.

“Por fin sabemos que es una niña, recuerden que le habían puesto el nombre de Índigo porque la pareja no quería saber el sexo del bebé que estaban esperando. Hoy sabemos que fue una nenita que nació en un parto en casa porque así lo decidieron, no querían ir a un hospital”, comentó Flor Rubio durante el matutino en vivo.

De esta manera, la conductora confirmó la información que desde hace unas horas comenzó a circular en redes sociales y comentó que todo parece indicar que madre e hija se encuentran muy bien de salud. “Afortunadamente todo salió bien y tienen a una familia tan unida que los cobija y los apoya”.

Finalmente, hablaron sobre la posibilidad que existe de que los padres primerizos cambien el nombre que originalmente habían otorgado para su bebé o añadan uno más. Por ahora, la pareja no ha dado declaraciones al respecto, tampoco han hecho alguna publicación en sus redes sociales, pero se espera que en las próximas horas confirmen la enhorabuena.