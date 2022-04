Investigaciones contra Will continúan pese a su renuncia

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas recibió y aceptó la renuncia de Will Smith; sin embargo, el protagonista de continuará enfrentándose a un procedimiento disciplinario tras golpear a Chris Rock en la última edición de la entrega de premios Oscar.

El actor de 53 años anunció el pasado viernes que dejaba voluntariamente la organización tras su “inexcusable” comportamiento en los Oscar y aunque después la Academia confirmó que ha “recibido y aceptado” su renuncia, la institución continuará investigando su conducta contra el comediante tras reaccionar de forma violenta a una broma sobre su mujer, Jada Pinkett Smith.

David Rubin, presidente de la Academia, dijo en un comunicado: “Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del señor Will Smith de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas”.

“Seguiremos adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el señor Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta directiva programada para el 18 de abril”, añadió Rubin.

Will, quien ganó el premio al mejor actor por su interpretación en , se comprometió a “aceptar plenamente todas y cada una de las consecuencias” de sus acciones cuando anunció su renuncia a la Academia. La estrella afirmó que su conducta le había dejado “el corazón roto”.