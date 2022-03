Dura pelea para los Oscar

Will Smith y Benedict Cumberbatch llegan muy aventajados en la carrera por el Oscar al mejor actor protagonista, categoría en la que también compite el español Javier Bardem en su cuarta nominación a los premios de la Academia de Hollywood.

Mientras Bardem ya cuenta con una estatuilla, la de “No Country for Old Men” en 2008, ni Cumberbatch ni Smith atesoran una, lo que se ha convertido en un factor determinante a la hora de promocionar sus trabajos para atraer la atención de los votantes.

En los últimos días de votación también ha tomado impulso Andrew Garfield, de regreso en las alfombras rojas con tres importantes películas.

Si hubiera un premio a la campaña por el Oscar más entusiasta, su ganador sería sin duda Will Smith.

El actor no ha ocultado en ningún momento su interés por hacerse, finalmente, con la estatuilla de la Academia de Hollywood, a la que ya ha aspirado en dos ocasiones.



Anitta invita a los jóvenes a votar

La cantante Anitta, reina brasileña del pop, instó a los jóvenes que se saquen su título electoral de cara a los comicios del próximo octubre y conseguir así “cambiar al presidente”, en referencia al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Anitta, fenómeno mundial de ventas, recurrió a sus redes sociales para animar a los adolescentes mayores de 16 años a votar en las elecciones, una actitud que fue aplaudida por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Vamos allá gente... ustedes me dicen ‘Anitta haz alguna cosa’, pero no puedo salvar el país sola (...)”, afirmó la brasileña, autora de éxitos como , y .

Por ello, imploró a los jóvenes brasileños que se saquen el título electoral de forma digital. “Vamos allá, por el amor de Dios, vamos a cambiar de presidente. Vamos a sacarnos ese título (electoral), estoy cansada de ser la única alegría del brasileño”, ironizó Anitta en su Instagram.