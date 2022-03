Penélope Cruz agradece a Almodóvar

La actriz española Penélope Cruz no ha escatimado elogios para su compatriota Pedro Almodóvar, director de la película , por la que está nominada al Oscar a mejor actriz, durante su discurso por el galardón que le entregó el Festival de Cine de Miami, celebrado el pasado sábado.

“Aprovecho cada oportunidad que tengo para agradecer a mi maestro, a mi Pedro, le debo mucho en todos los sentidos, no solo como un director que me inspira todos los días, sino también porque tengo mucha suerte de poder llamarlo amigo”, señaló la actriz, en un mensaje grabado que se proyectó en la gala y en el que se excusó por no poder estar presente esa noche.

Cruz compartió el premio Precious Gem Icon, que el festival le ha concedido con el director manchego, quien le entregó el “tesoro” de un papel como Janis, el rol protagónico que encarna en , así como con el elenco y la productora responsable del filme .