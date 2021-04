El mensaje de Michelle Salas

A unos días del arrollador estreno de , Michelle Salas, la hija del Sol de México, lanzó un enigmático mensaje que provocó más de una reacción.

La influencer y modelo compartió un llamativo comentario luego de que se estrenaran los primeros dos capítulos de la serie biográfica de Netflix y se especulara una ruptura definitiva con su padre.

La modelo publicó una frase que muchos de sus seguidores interpretaron como la respuesta a los exitosos episodios de serie y a todas las versiones sobre su misteriosa vida. “Consejo para ser feliz: No escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, expresó la joven de 31 años.

Hay que recordar que el pasado fin de semana se estrenaron dos capítulos de la propuesta y en uno de los capítulos se pudo ver el primer encuentro del artista y su hija.