Se suma a club de millonarios

La empresaria estadounidense Kim Kardashian alcanzó una fortuna estimada en más de 1.000 millones de dólares, anunció la revista Forbes. El nuevo estatus de la estrella de 40 años es producto de sus dos empresas de cosmética y lencería, KKW Beauty y Skims, así como a los contratos de su programa de telerrealidad y con marcas a las que presta su imagen, indicó la revista.

En octubre de 2020, Forbes había estimado que la fortuna de Kim Kardashian ascendía a los 780 millones de dólares. Una celebridad menor cuando se lanzó en octubre de 2007, Kim Kardashian se convirtió en una estrella mundial gracias a este reality show, sobre el cual construyó un imperio con la ayuda de su madre. Tiene más de 200 millones de suscriptores en su página de Instagram. La estrella solicitó oficialmente el febrero el divorcio de su esposo, el rapero y empresario Kanye West, tras semanas de especulaciones de una posible separación.



Princesa planea mudarse a EEUU

La princesa Marta Luisa de Noruega (49) reveló que planea mudarse con sus tres hijas a Estados Unidos para vivir con el chamán Durek Verret, con quien mantiene una relación desde hace dos años. La pareja no se ha visto desde la última visita de Verret a Noruega antes de Navidades. Tras el estallido de la pandemia de coronavirus solo se habían encontrado otra vez más en Estados Unidos, país de origen y de residencia del chamán. “Ahora mismo, con la Covid, es difícil hacer planes, pero la idea es mudarse con el tiempo. Las niñas se vienen por supuesto conmigo”, señaló en una entrevista al diario VG la hija mayor de los reyes Harald V y Sonia, cuarta en la línea de sucesión al trono.

Marta Luisa, tres mayor que Verret, aseguró no obstante que mantendrá su casa en Lommedalen, a las afueras de Oslo, y que pasará también largas temporadas en Noruega. “Él está ahora en Los Ángeles y no sabemos cuándo podremos vernos de nuevo”, afirmó la princesa en una entrevista.