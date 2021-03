Rechaza la “paternidad compartida”

Hay un término que se puso muy de moda entre las celebridades de Hollywood que se separan, llamado “coparenting” (en español: paternidad compartida). Una práctica que se basa en la relación de amistad entre dos personas, a las que los une la pretensión de ser padres presentes con igualdad de condiciones y deberes sobre la crianza de los pequeños. La top model rusa Irina Shayk, que pese a estar criando así con Bradley Cooper a la hija que tuvieron antes de separarse en junio de 2019, no entiende y dijo no estar de acuerdo con este concepto nuevo de familia post ruptura.

“Nunca he entendido el término ‘coparenting’. Cuando estoy con mi hija Lea, yo soy su madre al cien por cien. Cuando está con su padre, él es su papá también el cien por cien del tiempo que pasan juntos. La paternidad compartida al final solo es eso, paternidad”, explicó la modelo a la revista Elle en la que también revela por qué no le gusta nada hablar de su relación pasada y actual con el famoso actor.



Genera polémica en México

La modelo Kendall Jenner se sumó a la lista de famosos extranjeros con una marca de tequila, pero su incursión a la industria recibió algunas críticas generando polémica, aunque el gremio no ve la iniciativa con malos ojos.

“Por casi cuatro años he estado en un viaje para crear el tequila de mejor sabor. Después de docenas de catas a ciegas, viajes a nuestra destilería y entrar a competiciones de forma anónima y ganar. Lo hemos logrado”, notificó Jenner en su Instagram.

El anuncio del tequila 818 por parte de Jenner desató los halagos de miles de seguidores, así como las críticas más duras de sus detractores.

La modelo de 25 años fue acusada de apropiación cultural por lucrar con la bebida más representativa de México, así como por el alto valor que esta llegará a tener en el mercado. Sin embargo, para el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, la nueva apuesta de Jenner no se trata de una apropiación cultural. EFE