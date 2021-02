“Soy inocente y no tengo nada que temer”

El popular actor francés Gerard Depardieu se declaró inocente ayer de las acusaciones de violación y agresión sexual y aseguró que no tiene “nada que temer”. “Soy inocente”, aseguró Depardieu en una entrevista al diario italiano La Repubblica, en la que asegura que se trata de acusaciones “infundadas”. “No hay pruebas, no hay nada en mi contra”, agregó.

“Para mí la investigación estaba archivada”, explicó el actor en una entrevista concedida durante el rodaje de la nueva película del director Patrice Leconte.

Depardieu, que interpreta al célebre comisario Maigret, reiteró “el carácter totalmente infundado de las acusaciones”. “Lo único que puedo hacer es rechazar con términos muy claros todas las acusaciones, como ya lo hice ante los investigadores”, insistió el actor de 72 años.