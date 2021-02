Gérard Depardieu imputado por violación

El actor francés Gérard Depardieu, de 72 años, fue imputado el pasado 16 de diciembre por violación y agresiones sexuales que habría cometido en 2018 contra una joven actriz confirmó una fuente cercana al caso a la AFP.

La Justicia reabrió en el verano de 2020 la investigación por estos hechos, y desestimados en una primera instancia, luego de que la denunciante que tiene menos de 30 años relanzara su demanda en 2019 y lo acusara de varias violaciones y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino del actor.

El emblemático y polémico actor, que se encuentra en libertad sin ningún tipo de control judicial, “rechaza totalmente los hechos de los que se le acusa”, indicó su abogado Hervé Temime y además lamentó que se haga pública esta información. En tanto la abogada de la víctima, Elodie Tuaillon-Hibon, pidió que “se preserve la intimidad y la vida privada de su clienta”. AFP



Por motivos políticos Wonder va a Ghana

El cantante estadounidense Stevie Wonder ha anunciado que se traslada a vivir a Ghana por la agitación política que se vive en Estados Unidos. Según confesó en una entrevista en el famoso programa que dirige la periodista Oprah Winfrey y que reproduce la CNN, la decisión ya está tomada.

Dijo que le gustaría volver a ver “sonreír” a su país de nuevo “y quiero verlo antes de viajar para trasladarme a Ghana, porque voy a hacer eso”, insistió. Subrayó además que no quiere que “los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, como yo. Por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor, valórame’. ¿Qué es eso?”.

Según medios estadounidenses, esta no es la primera vez que el cantante considera mudarse a Ghana. En 1994, dijo que sentía que había “más sentido de comunidad” en ese país que en Estados Unidos. Wonder, un nativo de Michigan, ha ganado 25 premios Grammy, un premio honorífico y ha sido nominado 74 veces. (EFE)