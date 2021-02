Angelina Jolie habla de su familia y sus hijos en exclusiva

La actriz Angelina Jolie concedió una íntima entrevista para el último número de la edición británica de la revista Vogue. En la publicación aparece en una sesión fotográfica realizada en su casa y en compañía de sus hijos. En una de ellas, en blanco y negro, Jolie le corta el pelo a Maddox en su hogar y en otra está sentada a la mesa con Zahara, Vivienne y Knox. Y la actriz se explaya más que nunca sobre sus habilidades como madre: “Nunca he sido muy buena para estarme quieta. Quería tener muchos hijos y ser madre pero siempre me lo imaginé como Jane Goodall, viajando en medio de la jungla en algún lugar”, explica. En el encuentro con el medio británico, la actriz, que tiene 45 años, contesta con un lacónico “no sé” cuando se le pregunta sobre si vive una etapa feliz. “Los últimos años han sido duros. Me he concentrado en curar a nuestra familia. Está recuperándose poco a poco, como el hielo cuando se derrite”, dijo.