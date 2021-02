Rosalía estaría en el Super Bowl

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará , como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Florida, el 7 de febrero. Si fuera así sería la segunda artista española en actuar en el descanso de la Super Bowl. El primero fue Enrique Iglesias en el 2000. La información sobre la posible participación de Rosalía, que ha colaborado con The Weeknd en un remix de , la canción más escuchada en el mundo en 2020, según Spotify, se está esparciendo como la espuma.



Acusación al actor francés Richard Berry

El actor francés Richard Berry fue denunciado por una de sus hijas, Coline, que lo acusa de haberla violado cuando era niña, mientras que él niega esta “acusación inmunda”. El artista aseguró jamás haber tenido relaciones incestuosas ni con ella ni con ninguno de sus otros hijos. Según varios medios franceses, Coline Hiegel Berry, que tiene 45 años, formalizó su denuncia en enero contra el actor y contra su antigua madrastra, la cantante estadounidense Jeane Manson.

La Fiscalía de París confirmó ayer a la prensa local la apertura de una investigación el pasado 25 de enero, tras la interposición de la demanda por “violencia y agresión sexual contra un menor de 15 años por un familiar y corrupción de menores”.

Berry, de 70 años, es una gran figura de la pantalla y los escenarios de Francia desde hace más de cuatro décadas, pues ha interpretado cerca de 80 películas (como , de Bertrand Tavernier, o , de Miguel Courtois.