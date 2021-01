La cantante Halsey está embarazada

Halsey anunció que está embarazada de su primer hijo con Alev Aydin. La cantante estadounidense de 26 años sorprendió el miércoles a sus más de 20 millones de seguidores al publicar unas fotografías en Instagram en las que aparece luciendo una pancita que muestra su avanzado estado de gestación. “¡Sorpresa!”, escribió en su publicación junto con emojis de un biberón, un arcoíris y un bebé.

A pesar de las múltiples salidas y citas de la pareja, ninguna de las partes había confirmado oficialmente su relación, aunque ahora ya no quedan dudas.

“¡Te quiero! Y ya quiero a este minihumano”, fue el comentario de Aydin, confirmando que es el padre del bebé. “Tengo lleno el corazón. Te quiero”, le respondió la artista. La pareja “ha estado saliendo durante varios meses”, dijo una fuente cercana a la cantante a la revista People. “Halsey ha sido discreta sobre su relación”. Se desconocía de este romance porque en redes sociales no se dejaron ver juntos.



Jared Leto perdió su estatuilla del Oscar

Jared Leto es una persona que aprendió a tomarse todo con calma, desde enterarse de la pandemia a casi dos semanas después de que ésta hubiera empezado, hasta no saber del paradero de su Oscar.

Leto ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por su interpretación de Rayon, en el filme “El club de los desahuciados”, pero ahora no sabe en dónde se encuentra la estatuilla dorada.

En una nueva entrevista con James Corden, el conductor habló sobre la reciente mudanza del también cantante y que en esta parecía haber perdido su Oscar.

No obstante, Leto explicó que este lleva desaparecido por unos años.

“Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo”, confesó el vocalista de 30 Seconds To Mars.

El intérprete, quien no parecía molesto en lo absoluto, dijo que espera que quien lo tenga, lo esté cuidando de la manera adecuada.