Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel, superó la crisis de creación, leyendas y desilusiones, pero su imperio continúa en pie y pese a los vaivenes de la vida ella disponía siempre de un brazo al que asirse, el de su hermana Antoinette, la gran desconocida, siempre presente en un discreto segundo plano.

Hermanas Chanel en un libro Las hermanas Chanel, el libro de la escritora británica Judithe Little, que sale a la venta en España este jueves, nos presenta a dos mujeres que fueron desde niñas apoyo una de la otra, refuerzo y pilar a pesar de los avatares de la vida. Un libro que revela la relación entre ambas hermanas “y el papel no reconocido de Antoinette en el nacimiento de Chanel, un negocio que traspasó décadas con un estilo que le identifica”, explicó Judithe Little, quien aseguró que pasó mucho tiempo investigando viejos registros de censos y periódicos franceses para lograr hilar su historia de vida conjunta. La historia plasmó a Coco Chanel como una figura solitaria, distante, donde sus atractivos collares de perlas, aunque elegantes, eran también un escudo protector. Sin embargo, el libro saca a la luz una historia de pérdidas y de amor de dos hermanas, en el que se plasman la tragedia y el triunfo. Coco Chanel no le dijo a nadie que su padre la abandonó y que se crió en el orfanato de un convento. “Antoinette sabía la verdad y ella es la auténtica narradora de la historia”, una mujer capaz de desvelar el lado “íntimo y honesto que Coco mantuvo oculto”. La autora del libro consideró que el abandono de su padre marcó a Gabrielle Chanel desde niña. “Se pasó la vida intentando llenar el vacío que dejó y buscando el amor”, un amor que no considera que le llegara con plenitud. Pero, además, Little pone de manifiesto en el libro el importante papel que jugó Antoinette en la fundación de Chanel. “Me molestaba que nadie hubiera oído hablar de ella. Quería que Antoinette finalmente tuviera una voz con la que contar su historia y la de Coco”. Las imágenes de Coco Chanel devuelven el reflejo de un estilo elegante, sofisticado, el de una mujer misteriosa, una imagen que Little no cree que se ciña a la realidad por completo. La escritora advierte que Chanel tuvo que aprender a ser elegante y sofisticada. Se dice que las dos C entrelazadas del logotipo de Chanel provienen de patrones en las ventanas del orfanato en el que las hermanas pasaron su primera infancia.



Ricky Martin recibirá homenaje

El artista puertorriqueño Ricky Martin será reconocido por su trayectoria filantrópica durante la primera entrega de los Premios Internacionales de la Paz, el 17 de enero, informó la organización sin fines de lucro PeaceTech Lab, fundada por el Instituto de la Paz de Estados Unidos, y a cargo del evento. Martin formará parte de un selecto grupo de líderes de opinión y gestores de cambio, que incluyen al epidemiólogo jefe de EEUU, Anthony Fauci, que serán homenajeados por tener en común “construir un mundo más equitativo y en paz”, “Ricky Martin nunca se ha sentado a disfrutar de la justa recompensa que se ha ganado siendo uno de los artistas más famosos a nivel mundial sin mirar a su alrededor con un profundo compromiso social”, expresó en el comunicado Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab.

Según reconoció Himelfarb, a Martin lo observó “trabajar arduamente a través de su fundación”. EFE



Romance entre Olivia Wilde y Harry Styles

Olivia Wilde y Harry Styles fueron vistos juntos en la boda de un amigo en común durante el fin de semana. La flamante pareja se enamoró durante el rodaje de la película , protagonizada por el cantante y dirigida por Wilde.

Wilde, de 36 años, y Styles, de 26, confirmaron su romance al aparecer en público tomados de la mano en la boda de su agente, que tuvo lugar este fin de semana en el Rancho San Ysidro en Montecito, California.

“Eran cariñosos entre ellos, se tomaban de la mano y se veían muy felices. Están saliendo desde algunas semanas“, dijo una fuente a la revista People.

En las fotos, obtenidas por Page Six, se ve a Wilde con un vestido floral largo para la boda mientras toma de la mano a Styles, quien lleva un traje completamente negro combinado con una camisa blanca abotonada. Ambos actores también llevan máscaras faciales. Más tarde la pareja fue vista en la casa de la actriz en Los Ángeles.



Un papel importante

La escritora aseguró que aunque Coco habría llegado a la cumbre del diseño, sin su hermana no lo habría conseguido “tan rápido”. En esos primeros años, cuando Coco estaba aprendiendo a administrar el negocio, “necesitaba a alguien a su lado en quien confiar”.

La boutique de Biarritz que Antoinette dirigía sola fue la primera en vender la alta costura de Chanel y resultó ser una gran fuente de ingresos para la empresa, tanto que permitió a Coco cancelar la deuda con Arthur Edward Capel, que la había financiado desde el principio.

La imagen que pretende dejar en el lector Judithe Little es la de dos hermanas unidas, una relación en la que Antoinette tenía un papel importante.