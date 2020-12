Sigue controversia por Miss Paraguay

Luego del escándalo generado en la elección de Miss Universo Paraguay 2020, donde Vanessa Castro fue coronada, la productora del certamen Paola Hermann dio un paso al costado por las acusaciones y ofensas que recibe por parte de los internautas.

“Quiero recalcar que he trabajado día y noche, y he puesto mi mejor empeño en la producción, preparación de las chicas y detalles del show, con la única finalidad de que Paraguay lleve una digna representante para el Miss Universo”, declaró Hermann.

Asimismo, Paola aclaró que ella no tuvo participación en la decisión del jurado ni tampoco es dueña de la franquicia. “Solo cumplí con mi trabajo y estoy conforme con el mismo”, expresó la ex miss en sus redes sociales.

A pesar de sus consideraciones, finalmente decidió dar un paso al costado de Promociones Gloria, encargada de la franquicia Miss Universo, y de Reinas de Belleza del Paraguay, organización a cargo del evento.

Otra referente que se pronunció a la polémica elección fue la ex Miss Paraguay, Yanina González, que dijo que si bien la nueva representante “tiene lo suyo”, hubo otras candidatas que reunían “de forma integral más requisitos”. Además, la ex reina de belleza alzó su voz para apoyar a las concursantes. “Me apena que jueguen con la ilusión de la ganadora y de las otras chicas. No es justo. Se pierde credibilidad y ya no se animan al desafío las hermosas, inteligentes y preparadas mujeres del país”. refirió González.