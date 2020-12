Cardi B, nombrada mujer del año

La rapera de origen dominicano Cardi B (26) fue nombrada mujer del año por la revista musical Billboard, que destacó su carrera estelar, pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años, como el placer femenino. La neoyorquina lanzó junto a la rapera Megan Thee Stallion la canción , que abrió un debate sobre el feminismo y generó críticas entre los sectores políticos más conservadores por sus letras explícitas sobre el placer femenino y su atrevido videoclip. En su habitual tono cercano y coloquial, la cantante declaró a la revista: “Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tu misma. Me gusta la justicia, me gusta trabajar y ser creativa. Pero también me gusta celebrar mi coño (pussy)”.

La popular vocalista ha batido récords y llegado al Grammy en apenas tres años desde su debut.