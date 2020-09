Las declaraciones contra Demi Lovato

Max Ehrich aclaró su versión de la historia después de ser acusado de mentir sobre cómo se enteró de su ruptura con Demi Lovato, con quien se había comprometido dos meses atrás luego de un breve noviazgo. En un mensaje en su cuenta de Instagram, el actor dijo que la cantante en ningún momento le expresó su deseo de terminar con la relación y que se enteró a través de los diarios. “Estaba en el set de mi nueva película, con el equipo y los miembros del elenco justo a mi lado que literalmente me vieron abrir mi teléfono y luego abrí un tabloide”, escribió Ehrich en un comunicado publicado. “Esta es la verdad honesta sobre cómo me enteré del final del compromiso y que la gente de mi película vio cómo todo sucedía y me ayudó a volver al personaje para continuar”, agregó. La relación entre los artistas comenzó en marzo, al inicio de la pandemia. El 22 de julio fue el día que Ehrich decidió darle el anillo de compromiso a la cantante.