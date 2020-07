Reputación de Depp está en juego

Al atacar al tabloide The Sun, Johnny Depp quería proteger su reputación, pero las tres semanas de juicio, con revelaciones sobre su vida privada y su matrimonio con Amber Heard, podrían costarle caro, tanto al actor como a su ex esposa. “Poco importa quien gane esta batalla repugnante, Johnny Depp y Amber Heard perderán LOS DOS”, titulaba en Daily Mail al principio del juicio, que se terminó el martes pasado. Las audiencias diarias para determinar si el tabloide difamó al actor calificándole de marido violento revelaron todos los detalles oscuros de su relación. Se habló de la adicción a las drogas de Johnny Depp, de las acusaciones de engañar a su mujer o incluso de los excrementos encontrados en la cama conyugal.

El esperado fallo se hará público más adelante; todavía no hay fecha exacta. EFE