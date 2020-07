La felicitación de Tania a Peña Nieto

La felicitación de la modelo Tania Ruiz a su novio, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, a través de Instagram ablandó el corazón de los internautas, quienes, independientemente de su ideología, alabaron el amor que se ve entre ambos. “¡¡Feliz Cumpleaños!! ¡¡Feliz vida!! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños. Sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños, pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida”, publicó Ruiz en su perfil de esta red social junto a una foto de ambos.

Este retrato de cerca de la pareja es la primera foto que la modelo mexicana comparte junto al ex mandatario, que gobernó en el país desde 2012 hasta 2018, a pesar de que iniciaron su relación hace más de un año y se les ha visto juntos en varias ocasiones. El ex mandatario cumplió 54 años. EFE



Nicki Minaj anuncia que será madre

La cantante Nicki Minaj anunció que está embarazada de su primer hijo con una colorida sesión de fotos publicada en Instagram. El hijo, del que no aclaró su sexo, es fruto del matrimonio con Kenneth Petty, un viejo amigo con el tuvo un noviazgo a los 16 años y con quien se casó el pasado otoño a los 37 años después de varias relaciones que terminaron. “Love. Marriage. Baby carriage. (Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé)”, escribió Minaj. La artista de Trinidad y Tobago no dio más detalles sobre el tiempo que lleva embarazada ni el futuro nombre de su descendiente. El modo en el que publicitó el embarazo es muy similar al anuncio que Beyoncé hizo en 2017 para confirmar que esperaba gemelos, con otra sesión fotográfica en la que posó con un velo y decoraciones florales. Curiosamente, hace unos meses Minaj aseguró que abandonaba la industria musical justo antes de sorprender a sus seguidores el 21 de octubre de 2019 con el anuncio de que se había casado en secreto. EFE