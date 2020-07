Katy Perry se sumará a Tomorrowland

Katy Perry participará embarazada en el festival Tomorrowland Around the World, una versión digital del famoso espectáculo que se realiza anualmente en Bélgica, pero que fue suspendido por la pandemia. “Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy superfeliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación los haga sonreír”, dijo al dar la noticia en las redes sociales. La reacción de sus fans fue una mezcla de emoción y asombro, pues las fechas de Tomorrowland Around the World -25 y 26 de julio- coinciden con lo que serían los últimos días de su primer embarazo. Perry reveló en marzo que estaba esperando un bebé con su prometido, el actor Orlando Bloom, y posteriormente contó que se trata de una niña que nacerá en el verano. La cantante dio el 14 de agosto como la fecha de nacimiento de su próximo disco. EFE



Sebastián Rulli seguidor de Tik Tok





El actor Sebastián Rulli celebra que las nuevas aplicaciones digitales permitan brindar diversión a la gente, es por ello que ha puesto su granito de arena al hacer videos en Tik Tok, un nueva faceta en la que, aseguró a Efe, fue su pareja, la también actriz Angelique Boyer, quien lo impulsó a adentrarse. El argentino se ríe cuando se le dice que ya es considerado un tiktoker, como se les llama a las celebridades de la aplicación. “No soy tiktoker, soy Sebastian haciendo lo que se le antoja para pasarla bien y tratar de generar buena vibra en el público, es nuestra esencia entretener”, explicó el actor.

Desde su punto de vista, la red social ha sido un escape muy importante en esta época de confinamiento y una gran oportunidad de mostrar los dones e ingenios que cada persona tiene. “Tik Tok de repente explotó en un momento en donde todo mundo necesitaba una válvula de escape y ahí se reflejaron muchas vetas artísticas de todos y compartimos un poco de alegría”, dice. EFE