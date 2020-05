Campaña de la ONU Call for Code

Más de medio centenar de estrellas, entre ellas Barbra Streisand, Celine Dion, Cher, Pitbull o Pierce Brosnan, se ha unido a Call for Code, la campaña de la ONU lanzada ayer para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a los afectados por la pandemia del coronavirus y del cambio climático.

“Este es un problema global, chicos. Unidos venceremos, divididos caeremos. Ahora es cuando tenemos que unir al mundo”, dijo Pitbull en un mensaje publicado en Twitter.

Se trata de una iniciativa lanzada por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las redes sociales en la que las celebridades y estrellas deportivas y de la moda animarán a las compañías y personas que desarrollan nuevas tecnologías a que creen soluciones para ayudar a las personas más indefensas.

Las 55 personalidades que participan en “Call for Code” tienen en total más de 1.000 millones de seguidores en las redes sociales.



Andrea Bocelli tuvo coronavirus

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo la enfermedad de la Covid-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció a la salida del hospital de Pisa (norte), al que acudió para donar plasma. El artista se hizo las pruebas el 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre. “Honestamente, cuando descubrí que lo tenía, me lanzé a la piscina porque estaba bien”, señaló.

Con él resultaron positivos su esposa, Verónica Berti, y dos de sus hijos, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia. Bocelli acudió junto a su esposa esta mañana al hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con mascarillas, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad. En un comunicado el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio Tsunami, un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que tuvieron coronavirus.